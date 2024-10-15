Терапевт назвала три правила крепкого иммунитета для пожилых

Названы три правила крепкого иммунитета для пожилых
Фото: unsplash.com
Важно придерживаться определенного образа жизни для поддержания здоровья

В осенний период часто происходят вспышки сезонных инфекционных болезней. Справиться с ними помогает крепкий иммунитет, который с возрастом может становиться слабее. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала три правила для укрепления имунной системы пожилым людям.

По словам специалиста, важное значение имеет разнообразный рацион, который включает в себя как можно больше овощей, фруктов, полезного белка. Из блюд организм возьмет именно то, что ему требуется.

Второй аспект – нужно побольше гулять на свежем воздухе. Это поможет насытить кровь кислородом и улучшить питание всех тканей. В итоге у иммунитета будет больше сил для борьбы с инфекциями.

Последнее правило касается полноценного сна. 

"Нормы сна у всех разные, но если человек после пробуждения чувствует себя отдохнувшим, значит, он спал достаточно", – говорит медик.

Источник: Москва 24

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