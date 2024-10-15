Какие камни принесут удачу осенью: топ-5

Какие камни принесут удачу осенью: топ-5
Картинка: сгенерировано ИИ
Самое время сделать себе полезный подарок

Астрологи составили список из пяти камней, которые помогут привлечь удачу этой осенью. На первом месте оказался цитрин – камень, символизирующий богатство и изобилие. Он способствует успеху в делах и помогает принимать верные решения. Второе место занимает яшма, которая защищает от негатива и заряжает энергией на весь сезон.

На третьей строчке расположился опал – этот камень известен своей способностью усиливать интуицию и привлекать вдохновение, что особенно важно в период осенней хандры.

Четвертое место отведено топазу, который помогает бороться со стрессом и сохранять душевное равновесие. Наконец, замыкает пятерку гранат, символизирующий страсть и внутреннюю силу. Он поддерживает мотивацию и помогает не останавливаться на пути к цели даже в сложные моменты.

Эксперты рекомендуют носить эти камни в виде украшений или просто держать их при себе, чтобы сохранить баланс и удачу на протяжении всей осени.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Теракт на Крымском мосту: двое объявлены в розыск

Названы имена преступников

Война НАТО и России: названо одно роковое событие

Непродуманный шаг приведет к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей