Россиянин описал пенсии в Литве: "Завидная сумма"

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Россиянин узнал, сколько в среднем получают литовские пенсионеры и был удивлен. По его словам, реальные выплаты от государства составляют 400-600 евро, что в переводе на рубли – 40-60 тыс рублей.
"Казалось бы завидная сумма, единицы россиян могут похвастать такой пенсией, лично таких не знаю. Получается деньги у литовцев – есть? Рано делать выводы, присутствует один важный нюанс, который все меняет", – пишет он.
Проблема литовских пенсий заключается в том, что стоимость продуктов там в несколько раз превосходит российские цены. За хлеб в некоторых ситуациях там можно отдать два евро. Поэтому по субъективному ощущению жизнь пенсионеров в Литве даже похуже, чем у российских.
Единственнный плюс от таких выплат – их можно тратить в Белоруссии или России. Например, чтобы сделать себе зубы или купить что-то дорогое. При этом литовцы в частных разговорах жалуются, что пенсий им хватает буквально впритык.
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