Повышаем сексуальное влечение: что есть для стимуляции либидо

Настроиться на романтический лад можно во время ужина

Ученые давно установили, что некоторые продукты благоприятно сказываются на сексуальном влечении. Такую еду называют авродизиаками и считается, что ее регулярное употребление способствует более активной интимной жизни в паре. Женский журнал "Клео.ру" рассказал, что нужно есть для стимуляции либидо.

В первую очередь стоит обратить внимание на шоколад. Он усиливает чувства и эмоции благодаря повышению выработки эндорфина. С ним можно приготовить фондю с фруктами, чтобы разжечь страсть.

Далее идет авокадо. В этом продукте содержится много полезных жиров, которые повышают работоспособность и общее самочувствие организма. Он обязательно поможет повысить сексуальное влечение, особенно если употреблять вместе с морепродуктами.

Имбирь тоже полезен для интимной жизни. Продукт улучшает кровообращение, разогревает тело и дух. Поэтому он способствует настрою на интим. Похожими действиями обладают также корица, орехи в сочетании с медом и перец чили.