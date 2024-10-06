Что по закону запрещено делать во время ремонта

Некоторые действия можно проводить только по предворительному согласованию

Существует перечень работ в квартире и частном доме, которые не следует делать во время ремонта. Об этом следует знать до того, как приступать к конкретным действиям. "Утро.ру" рассказывает, какие ремонтные манипуляции запрещены по закону.

Нельзя объединять жилую зону и кухню, если в комнате стоит газовый прибор.

Запрещено устанавливать батареи центрального отопления на балконах.

Нельзя демонтировать несущие стены.

Присоединение чердака или подвала к жилым помещениям недопустимо.

Нельзя проводить манипуляции, которые закроют доступ к вентиляции, водопроводу и прочим инженерным коммуникациям.

Не допускается ставить водные теплые полы в многоквартирном доме.

Запрещено устанавливать антену или кондиционер на фасаде дома, если нет соответствующего разрещения у УК. В противном случае этот шаг нужно согласовать с соседями.

Без какого-либо стороннего вмешательства можно проводить косметический ремонт, менять окна и двери, если не требуется изменять проем. Также допускается замена труб без согласования и перемещение электрической плиты. Для газовой нужно особое разрешение.