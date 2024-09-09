Стала известна причина, по которой Гоголь сжег второй том "Мертвых душ"

Стала известна причина, по которой Гоголь сжег второй том "Мертвых душ"
Фото: Petteri Markkanen / wikimedia.org
Писатель был разочарован в своем труде

Насельник Оптиной Пустыни, которую часто посещал Николай Гоголь, монах Каллиник утверждает, что писатель был близок со старцем Макарием и даже дал ему прочесть второй том своих "Мертвых душ". Вскоре после разговора с настоятелем он понял, что так и не смог выразить в своем произведении желаемого. В итоге он решил сжечь работу, чтобы никто ее не увидел.

Изначально "Мертвые души" задумывались как трилогия. В первом томе главный герой сталкивается с человеческими пороками. Во втором ему начинают встречаться положительные персонажи, а в третьем Чичиков стает на путь нравственного очищения. Однако в итоге Гоголь решил, что в продолжении произведения не было той самой искры, ради которой он так долго работал.

Тем не менее, монах Каллиник говорит, что продолжением "Мертвых душ" можно считать "Рассуждение о Божественной Литургии", которое он закончил незадолго до смерти. 

При жизни Гоголь хотел навсегда остаться в монастыре, но так и не смог получить на это разрешение у старца. 

Источник: АиФ

"Никак не можете": в США емко высказались о России после разгрома в Полтаве

У Киева нет шансов

Глава чеченского спецназа со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ под Курском

Способности вояк оставляют желать лучшего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей