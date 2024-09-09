Стала известна причина, по которой Гоголь сжег второй том "Мертвых душ"

Писатель был разочарован в своем труде

Насельник Оптиной Пустыни, которую часто посещал Николай Гоголь, монах Каллиник утверждает, что писатель был близок со старцем Макарием и даже дал ему прочесть второй том своих "Мертвых душ". Вскоре после разговора с настоятелем он понял, что так и не смог выразить в своем произведении желаемого. В итоге он решил сжечь работу, чтобы никто ее не увидел.

Изначально "Мертвые души" задумывались как трилогия. В первом томе главный герой сталкивается с человеческими пороками. Во втором ему начинают встречаться положительные персонажи, а в третьем Чичиков стает на путь нравственного очищения. Однако в итоге Гоголь решил, что в продолжении произведения не было той самой искры, ради которой он так долго работал.

Тем не менее, монах Каллиник говорит, что продолжением "Мертвых душ" можно считать "Рассуждение о Божественной Литургии", которое он закончил незадолго до смерти.

При жизни Гоголь хотел навсегда остаться в монастыре, но так и не смог получить на это разрешение у старца.