Подборка смешных анекдотов: поднимут настроение и вызовут улыбку

Подборка смешных анекдотов: поднимут настроение и вызовут улыбку
Фото: www.unsplash.com
Свежие приколы помогут расслабиться

"Утро.ру" предлагает немного отвлечься от бытовых проблем и повеселиться – подборка свежих шуток:

Гуляет программист по пляжу, случайно пинает бутылку. Из нее вылетает джинн и говорит: "Исполню три твоих желания!" Программист долго думает и отвечает: "Все надоело! Хочу, чтобы меня больше никогда не трогали!". Джинн кивает и... превращает его в бабушкин сервис.

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На работе заходит в кабинет начальник и видит, что все сотрудники сидят в темноте. Спрашивает: "Почему не включили свет?" Из угла в ответ раздается тихий голос: "Ждем мозгового штурма".

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– Дорогая, ты у меня просто чудо! Как тебе удается выглядеть такой счастливой каждый день?

– Просто я каждый день радуюсь, что не ты у меня муж!

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Ученые открыли новый вид ленивцев. Отличие от обычных: лежат не на ветках деревьев, а на диване с телефоном в руках.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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