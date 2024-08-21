Мужчина раскрыл способ сбросить 20 килограммов без спортзала

Ему потребовалось пересмотреть свой рацион

Житель Индии рассказал, как ему удалось сбросить 20 килограммов. По его словам, ему не потребовалось для этого серьезных усилий, вроде занятий в спортзале. Лишь однажды он понял, что нужно брать жизнь в свои руки и полностью изменил ее уклад.

По словам IT-консультанта из Вивека Чайтаньи, около года назад он попал в больницу и провел несколько дней в реанимации. Тогда он понял, насколько бывает хрупкой жизнь. В дополнение врач сказал ему, что пора сбросить вес, иначе последствия для здоровья могут оказаться печальными.

"Осознание этого ударило по мне. У меня была семья, которая зависела от меня, и я хотела быть рядом с ними", – поделился мужчина.

Он рассказал, что первые недели были самыми трудными, поскольку потребовалось отказаться от старых привычек. Индиец перестал есть растительное масло и сахар, стал употреблять больше воды, фруктов и овощей, а также контролировать порции. Также он добавил в качестве активности повседневные прогулки и внимательно следил за режимом сна.

По его словам, бывали трудные моменты на пути, которые требовали больших усилий воли. Однако каждый сброшенный килограмм вселял в него уверенность и помогал двигаться дальше.