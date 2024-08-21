Мужчина раскрыл способ сбросить 20 килограммов без спортзала

Мужчина раскрыл способ сбросить 20 килограммов без спортзала
Фото: freepik.com
Ему потребовалось пересмотреть свой рацион

Житель Индии рассказал, как ему удалось сбросить 20 килограммов. По его словам, ему не потребовалось для этого серьезных усилий, вроде занятий в спортзале. Лишь однажды он понял, что нужно брать жизнь в свои руки и полностью изменил ее уклад.

По словам IT-консультанта из Вивека Чайтаньи, около года назад он попал в больницу и провел несколько дней в реанимации. Тогда он понял, насколько бывает хрупкой жизнь. В дополнение врач сказал ему, что пора сбросить вес, иначе последствия для здоровья могут оказаться печальными.

"Осознание этого ударило по мне. У меня была семья, которая зависела от меня, и я хотела быть рядом с ними", – поделился мужчина.

Он рассказал, что первые недели были самыми трудными, поскольку потребовалось отказаться от старых привычек. Индиец перестал есть растительное масло и сахар, стал употреблять больше воды, фруктов и овощей, а также контролировать порции. Также он добавил в качестве активности повседневные прогулки и внимательно следил за режимом сна. 

По его словам, бывали трудные моменты на пути, которые требовали больших усилий воли. Однако каждый сброшенный килограмм вселял в него уверенность и помогал двигаться дальше. 

Источник: The Times of India

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