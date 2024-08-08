Баню-бочку назвали способом минимизировать налоговую нагрузку на дачников

Снизить налог за баню: дачникам подсказали полезную хитрость
Фото: www.unsplash.com
За все удобства приходится платить

Многие россияне любят проводить летние дни на даче. Люди стараются сделать свое пребывание за городом максимально комфортным, на дачных участках строят дополнительные сооружения для удобного проживания, возводят бани. При этом за такие объекты необходимо делать налоговые отчисления. Впрочем, существуют хитрости, которые позволяют заметно снизить финансовую нагрузку.

Российский парламентарий Сергей Гаврилов дал совет людям, которые хотели бы делать поменьше налоговых отчислений. Он порекомендовал обратить внимание на удобную и мобильную баню-бочку. Дело в том, что такая конструкция не является капитальной постройкой. Речь идет о небольших банях без фундамента, которые легко можно перемещать.

"Аналогично, сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание", – добавил эксперт.

Парламентарий отметил, что такой подход к организации жизни на дачном участке позволит пользоваться необходимыми конструкциями, обеспечит комфортное проживание, но при этом налоговая нагрузка на человека не будет увеличена.

К слову, ранее россиян напугали тюремным наказанием за выращивание на участке мяты и шалфея. Нарушение норм и правил законодательства может привести к плачевным последствиям.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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