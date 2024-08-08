Кошки оказались способны горевать из-за потери близких

Они способны заводить дружбу и скорбеть из-за ее нехватки

Коты оказались не такими обособленными питомцами, как принято к ним относится. На самом деле они способны привязываться к другим животным – не только сородичам, но даже собакам. И испытывать горе от их потери. Об этом свидетельствует исследование психологов из Оклендского университета.

Они проанализировали реакции более чем 400 кошек и устроили опрос их владельцам. Среди главных предметов исследования были отношения между выжившим и погибшим питомцем и изменения в поведении первого.

Оказалось, что большинство котов демонстрировали признаки переживания горя. Они больше спали, отказывались играть, не хотели есть, старались привлекать внимание хозяина или, напротив, стремились побыть в одиночестве. При этом степень выраженности симптомов варьировалась в зависимости от уровня близости между питомцами.

Также на это влияли отношения между погибшим животным и хозяином. Оставшиеся с ними коты тоже перенимали состояние горечи от утраты.

Эксперты также отмечают, что люди, которые не были особо привязаны к погибшему компаньону, не замечали каких-то признаков скорби у оставшихся котов.