Тест на грамотность: сможете написать сложные слова без ошибок?

Школьные знания быстро выветриваются из головы

Люди, которые отлично учились в школе, с годами часто забывают важные правила русского языка или испытывают сложности при написании слов-исключений. Предлагаем вам проверить себя и попробовать справиться с трудными заданиями на грамотность.



Если вы отлично помните все правила русского языка, которые учили в школе, никаких проблем с прохождением теста не возникнет. Однако обычно люди забывают то, что изучали в глубокой юности. Как бы там ни было, интересный тест поможет освежить память и закроет пробелы в знаниях. Не тратьте время, проверьте себя.