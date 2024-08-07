Ученые назвали повышение температуры "переломным моментом" для Земли

"Переломный момент": ученые забили тревогу из-за критических изменений на Земле
Фото: www.unsplash.com
Человечеству предстоят новые испытания

Сегодня людям приходится жить в достаточно сложной обстановке – многие страны захлестнули кровавые конфликты, экономические показатели ряда государств оставляют желать лучшего, мир уже познакомился с жуткой пандемией. Однако, как утверждают ученые, на этом испытания для человечества не закончатся. Так, специалисты начали бить тревогу из-за катастрофических изменений на Земле.

Представители авторитетной международной команды исследователей заявили, что критические изменения в сфере климата начнутся на фоне уже заметного невооруженным глазом повышения температуры.

Ученые выделили четыре ключевые природные системы, которые критически важны для сохранения стабильности на планете: Атлантические течения, тропические леса Амазонки, а также ледники Арктики и Антарктики. Из-за изменения температурного режима системы могут начать рушаться. Если подобный сценарий реализуется хотя бы с одной зоной, последствия для мира будут катастрофическими. Ученые заявили об эффекте домино в таком случае и "переломном моменте" в развитии климата на планете.

К слову, ранее ученые заявили об угрозе планетарного масштаба.

Источник: Nature Communications ✓ Надежный источник
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