Больше не приедет: россиянина разочаровал отдых в Лазаревском

Советовать курорт знакомым он тоже не хочет

Россиянин поделился своими впечатлениями от отдыха в Лазаревском на черноморском побережье. Он должен был провести там 10 дней, но выдержал только половину срока, перебравшись в Геленджик. По его словам, курорт и обстановка на нем пришлись всей семье не по душе.

Пляж, говорит мужчина, был очень узким – настолько, что поместится всем отдыхающим лежа было невозможно. Ходить по огромной гальке тоже было неудобно. Расслабиться перед морем не получалось, поскольку постоянно рядом проезжают поезда.

Приехать на курорт на собственной машине для него оказалось большой проблемой. В Лазаревском найти парковку очень трудно, и в один момент из-за этого у него даже произошел конфликт с местным жителем, который групо прогнал его с места, поскольку там обычно стоит другое авто.

"Мы после такого конфликта на пустом месте больше никогда не приедем к вам отдыхать и другим не посоветуем", – написал он.

Дополнительно ему не понравилось, что в Лазаревском дорогое проживание. В Геленджике, заявил он, плюсов было гораздо больше.