Как избежать пищевого отравления летом: советы гастроэнтеролога

Как избежать пищевого отравления летом: советы гастроэнтеролога
Фото: freepik.com
Важно внимательно оценивать внешний вид продуктов

Лето – это пора активного солнца, пляжей и долгожданного отдыха. Многие отправляются в отпуск к морю или за город, наслаждаясь пикниками на природе. Однако эти прекрасные планы может омрачить одно неприятное обстоятельство – пищевое отравление. Гастроэнтеролог медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" София Кардашова расскажет, как избежать этой неприятности и сохранить здоровье в жаркие дни.

Основные правила хранения продуктов

Мясные, молочные и рыбные продукты

Для того, чтобы избежать пищевого отравления, необходимо строго соблюдать правила хранения продуктов. Мясо, молоко и рыба требуют хранения в холоде. Если вы собираетесь в дальнюю дорогу и берете с собой мясные блюда или бутерброды, обязательно используйте холодильное оборудование: переносные холодильники, термосумки или попросту заморозьте продукцию. Важно помнить, что срок хранения приготовленных мясных и рыбных блюд в переносном холодильнике-термосумке при температуре 4-7 градусов составляет 24 часа. Молочные продукты вообще не подходят для комнатной температуры или долгих поездок.

Готовые салаты

Блюда также представляют опасность в жару. Они не подходят для дальних поездок или пикников, так как являются скоропортящимися продуктами. При аналогичной температуре (4-7 градусов) срок их хранения составляет всего 8-12 часов. Поэтому лучше воздержаться от их употребления в подобных условиях.

Консервации

Особую осторожность следует проявлять с консервированными продуктами, в том числе домашними заготовками. Хотя они могут казаться долговечными, их хранение требует охлажденного помещения с температурой не выше 6 градусов. Никогда не употребляйте консервы, если крышки вздуты или содержимое стало мутным – это явные признаки испорченного продукта и возможного наличия опасных бактерий.

Кондитерские изделия

Они, особенно те, что содержат кремы на основе яиц, масла или сметаны, также требуют особого внимания. Подобная продукция быстро портится на открытом солнце, и ее срок хранения в холодильнике варьируется от 6 до 36 часов в зависимости от типа крема. При покупке таких изделий вне дома, особенно на открытых прилавках, необходимо тщательно оценивать условия их хранения и состояние.

Советы при покупке продуктов вне дома

При покупке продуктов или готовой еды вне дома всегда учитывайте условия их хранения. Избегайте сомнительных "вкусняшек" с прилавков под открытым солнцем. Предпочтение отдавайте продуктам в заводской упаковке, которые хранятся в холодильнике. Это поможет минимизировать риск пищевого отравления и сохранить здоровье.

Рекомендации по лекарствам для предотвращения и лечения пищевого отравления

Что принимать после отравления

  1. Регидратационные растворы: Важно восстановить водно-солевой баланс организма. Примеры: Регидрон, Гидровит.

  2. Сорбенты: Эти препараты помогут вывести токсины из организма. Примеры: Активированный уголь, Смекта, Энтеросгель.

  3. Пробиотики: После отравления важно восстановить микрофлору кишечника. Примеры: Линекс, Аципол.

Противодиарейные препараты: В некоторых случаях могут понадобиться препараты, уменьшающие симптомы диареи. Пример: Лоперамид (Имодиум). 

Источник: Утро.ру

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