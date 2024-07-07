Укусы клещей: как определить опасность и обезопасить себя

Эксперт рассказала, как правильно удалять вредителей с кожи

Укусы клещей могут быть причиной передачи различных инфекционных заболеваний, таких как бактериальные, вирусные инфекции и заражение простейшими. К числу наиболее известных болезней относятся боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз и туляремия. По словам педиатра медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ" Анны Смирновой, наиболее опасными из них являются клещевой энцефалит и боррелиоз.



Какие симптомы могут указывать на заражение после укуса клеща?

При боррелиозе первым признаком является появление мигрирующей кольцевой эритемы (красных кругов) в месте укуса, которая затем может распространяться по коже. Также могут возникнуть повышение температуры тела, озноб и слабость. Симптомы клещевого энцефалита включают головную боль, тошноту, рвоту, повышение температуры тела, двоение и болевые ощущения в глазах, а также чувство онемения в конечностях.

В какие времена года и в каких местах клещи наиболее активны и опасны для человека?

Опасность укусов клещей возрастает с началом таяния снега и продолжается до первых серьезных заморозков: с конца марта – начала апреля по середину октября – начало ноября. Наиболее опасными местами являются парки, лесопарки и леса, где есть высокая трава и кустарники, поскольку клещи предпочитают именно такие среды обитания.

Как обнаружить клеща на теле и правильно удалить его?

Клеща можно обнаружить при тщательном осмотре тела с ног до головы, включая волосистую часть. Для удаления клеща используйте пинцет или прочную нить, затянутую вокруг хоботка клеща, выполняя вращательные движения (чаще по часовой стрелке). Пинцет или нить должны быть максимально прижаты к коже. После удаления обработайте место укуса дезинфицирующими средствами. Клеща желательно сдать в лабораторию на анализ в первые 1-2 суток.

Каковы последствия игнорирования или неправильного обращения с укусом клеща?

Игнорирование укуса или неправильное обращение с ним может привести к развитию воспаления и высокому риску заражения бактериальной или вирусной инфекцией, если клещ был инфицирован.

Какие средства защиты от клещей наиболее эффективны?

Наиболее эффективными средствами защиты являются вакцинация против клещевого энцефалита, использование репеллентов для обработки одежды и открытых участков тела, а также акарицидная обработка парков и дачных участков. Домашних животных также следует обрабатывать специальными средствами. При походах в лес и прогулках в высокой траве необходимо надевать максимально закрытую одежду, высокие сапоги и головные уборы.

Как часто следует проверять себя и детей на наличие клещей, особенно после прогулок в лесу или высокой траве?

После каждой прогулки необходимо тщательно осматривать себя и детей, менять одежду и, по возможности, принимать душ.

Какие рекомендации вы можете дать для безопасного времяпровождения на природе с минимальным риском укусов клещей?

Для минимизации риска укусов клещей рекомендуется своевременная вакцинация, защита домашних животных, использование репеллентов, ношение светлой одежды из плотных тканей, которая максимально закрывает участки кожи, головные уборы и высокая обувь. После прогулок следует менять одежду и тщательно осматривать кожные покровы.