Топ-6 мифов о лечении зубов детям под наркозом

Эксперт рассказал о главных особенностях процедуры

Лечение зубов под наркозом сегодня получило широкое распространение. Практика особенно востребована в детской стоматологии: она позволяет полностью решить проблему со здоровьем, при этом пациент не нервничает и не испытывает дискомфорт. Но ввиду недостаточной осведомленности у многих людей до сих пор сохраняется негативное отношение к процедуре. Какие существуют мифы о лечении зубов детям под наркозом, рассказал – врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC.

Миф №1. Наркоз – это очень вредно для детского организма

Убеждение возникло в результате наблюдения людьми за пациентами, перенесшими тяжелые хирургические операции. Действительно, после обширных вмешательств на внутренних органах выход из наркоза тяжелый и сложный. Но это обусловлено использованием медикаментов, не применяемых в детской стоматологии.

Для малышей специально разработаны абсолютно безвредные препараты. Они быстро выводятся из организма без негативных последствий. Кроме того, рекомендовать лечение зубов ребенку под общим наркозом врач ни в коем случае не станет, если имеются противопоказания. Чтобы их выявить, на этапе подготовки назначается ряд анализов.

Все манипуляции выполняются под наблюдением реаниматологов, анестезиологов в лицензированных клиниках, имеющих разрешение на лечение под наркозом, аппарат ИВЛ и другую медтехнику, что позволяет персоналу быть готовым к любым экстренным ситуациям. Учитывая все перечисленные факторы, вряд ли можно назвать наркоз и саму процедуру вредной для детского здоровья.

Миф №2. Под наркозом лечат зубы только неусидчивым и капризным детям

Отчасти это правда. Санация под наркозом проводится детям, которые не могут длительное время высидеть в стоматологическом кресле ввиду сильного стресса или других причин. Но есть и медицинские показания.

Лечение зубов под наркозом осуществляется при обширных поражениях, которые могут нарушить формирование постоянного прикуса. В этом случае врач старается выполнить большой объем работ. Когда пациент просыпается, никаких негативных ощущений от процедуры у него нет.

Для санации под наркозом также существуют отдельные показания, среди которых: расстройства психики, аллергия на препараты местной анестезии, выраженный рвотный рефлекс.

Миф №3. Лечить молочные зубы необязательно, тем более под наркозом

У многих родителей существует легкомысленное отношение к молочным зубам. Поскольку последние все равно выпадают, некоторые мамы и папы не придают значения детскому кариесу. Между тем невылеченные молочные зубы могут стать причиной поражения коренных. Своевременная санация поможет избежать проблемы. Вред, нанесенный здоровью ребенка отказом от терапии, может быть значительно большим, чем от применения наркоза.

В то же время не стоит сразу соглашаться на процедуру, если ребенок просто капризничает в присутствии врача. Посетите другого специалиста: возможно, он сумеет найти подход к малышу и проведет терапию под местной анестезией без слез. Давать свое согласие на лечение под наркозом нужно в том случае, когда иной альтернативы нет.

Миф №4. Наркоз угнетает все внутренние органы и системы

Наркоз угнетающе действует исключительно на ЦНС, не затрагивая другие органы. Пациент отключается, входит в состояние глубокого сна, теряет чувствительность, мускулатура расслабляется, но жизненно важные функции сохраняются. В ходе процедуры анестезиолог контролирует их с помощью специальных аппаратов.

Миф №5. Наркоз и седация – это одно и то же

Наркоз — состояние глубокого сна, создаваемое и контролируемое анестезиологом. Пациент ничего не ощущает и не помнит, не чувствует боли во время лечения. Есть 2 разновидности общей анестезии — внутривенная и масочная.

Глубину медикаментозного сна можно регулировать дозировкой препаратов. Если ребенок испытывает боязнь перед стоматологическими процедурами, но показаний для общего наркоза нет, врач может предложить седацию. Она мягко воздействует на ЦНС, снижает уровень тревожности, расслабляет, но пациент остается в сознании, может реагировать на просьбы стоматолога, двигаться и самостоятельно дышать. Дополнительно для обезболивания применяется местная анестезия.

Миф №6. Лечение зубов под наркозом доступно в любой стоматологической клинике

К выбору медцентра нужно отнестись ответственно. У него обязательно должна быть лицензия, аппарат ИВЛ для поддержания работы легких, сертифицированные препараты для анестезии, дефибриллятор, оборудование, контролирующее жизненно важные функции. В штате обязательно должны быть реаниматолог и анестезиолог.

Лечение зубов малышам под наркозом безопасно и эффективно. Но проводиться оно должно по показаниям, с учетом особенностей организма пациента, и только в клинике, имеющей лицензию и высококвалифицированных профильных специалистов.