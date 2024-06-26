Тест: проверьте школьные знания

В некоторых вопросах дети значительно умнее взрослых

Для многих школьные годы остались далеко позади. При этом полученные знания имеют обыкновение быстро выветриваться из головы. То, что казалось элементарным во время обучения, в более солидном возрасте может вызвать серьезные проблемы.



Предлагаем вам оценить собственные знания и пройти любопытный тест, вопросы в котором касаются школьной программы. Скорее всего, на некоторых этапах вам придется нелегко. Вряд ли вы сможете быстро ответить по задачкам, которые встречались на контрольных по физике и химии. Но попробовать стоит!