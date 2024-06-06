Трихолог Нагайцева: летние ожоги кожи головы могут приводить к выпадению волос

Трихолог назвала неожиданную причину выпадения волос летом
Фото: unsplash.com
Оказывается, ультрафиолетовые лучи могут негативно влиять на волосяные луковицы

Кожа головы, несмотря на наличие защитного волосяного покрова, в летний период нуждается в особом уходе. Например, она также подвержена солнечным ожогам, которые в будущем могут приводить к выпадению волос, утверждает трихолог Юлия Нагайцева.

Специалист утверждает, что защититься можно с помощью головных уборов. Также не стоит забывать, что ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют на волосы, разрушая его пигмент. 

В летний период очень важно использовать правильный шампунь для мытья головы, отметила врач. Если человек предпочитает делать это два раза в день, то лучше использовать мягкое средство со специальной пометкой "подходит для ежедневного мытья". Также можно воспользоваться специальными дерматологическими шампунями для чувствительной кожи.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие привычки во время мытья головы являются не только вредными, но даже опасными. Например, не стоит держать мокрую голову в полотенце дольше пяти минут или также не ложиться спать с влажными волосами.

Источник: News.ru

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